Aydın polisinin 1 haftalık karnesi göz doldurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın polisinin 1 haftalık karnesi göz doldurdu

30.03.2022 20:34
Aydın polisinin 1 haftalık karnesi göz doldurdu

Vatandaşların güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın polisinin son 1 haftalık karnesi göz doldurdu.

Vatandaşların güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın polisinin son 1 haftalık karnesi göz doldurdu. Suçlulara göz açtırmayan asayiş ekipleri 1 hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 73 şahsı yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, aralarında silahla yağma, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan 24 yıl, 15 yıl ve 13 yıl cezası olan şahısların da bulunduğu toplam 73 aranan şahıs yakalandı. 3'ü suçüstü olmak üzere 11 hırsızlık şüphelisi de yakalanırken, bu şahısların karıştığı 35 hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Fuhuşla mücadele çerçevesinde 4 farklı adrese operasyon düzenlenirken, fuhuş yaptığı tespit edilen 9 şahıs yakalandı. fuhuş yapıldığı tespit edilen 3 ev ise mühürlendi. Ayrıca kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa 7 bin 276 TL idari para cezası uygulanırken, işyeri sahibi hakkında da adli işlem yapıldı. - AYDIN

YORUMLAR
500

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Asayiş, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın polisinin 1 haftalık karnesi göz doldurdu - Son Dakika


Son Dakika
20:15 Tartışma sonrası ekmek bıçağıyla sokak ortasında eşini öldürdü
20:05 Cam şişede torpil patlattı, az kalsın gözünden oluyordu
20:02 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi o anları kayda almış! Biri 10 yıl, diğeri 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
19:51 Çimlerde hareketsiz yatan adamı herkes uyuyor zannetti, gerçek 1 saat sonra anlaşıldı
19:49 Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 iddiaları korkuttu: Buğday zamlanınca insanlar birbirini yiyecek
19:13 El Salvador Cumhurbaşkanı fotoğraf paylaşıp ülkesindeki mafyayı tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 20:40:20. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın polisinin 1 haftalık karnesi göz doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement