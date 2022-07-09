Aydın protokolü bayramlaştı - Son Dakika
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Aydın protokolü bayramlaştı

09.07.2022 13:12
Aydın protokolü bayramlaştı

Aydın Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenledi.

Aydın Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri'ndeki programda konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, davetlilerin bayramını kutladı.

Aksoy, konuşmasında "Bugünleri en iyi şekilde değerlendirmek hepimizin görevi. Kimsesizlere ulaşmak, yaşlıları ziyaret etmek, yetim çocuklara ulaşmak özellikle bayramlarda hassasiyet taşıyacağımız hususlardır." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Aydın Milletvekilleri Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, Aydın Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Başsavcı Vekili Kadir Çakmak, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Kurban Bayramı, Hüseyin Aksoy, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın protokolü bayramlaştı - Son Dakika

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