Aydın protokolü ve bayan gazetecilerden anlamlı maç - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın protokolü ve bayan gazetecilerden anlamlı maç - Son Dakika Spor

Aydın protokolü ve bayan gazetecilerden anlamlı maç

7 saat önce

Aydın'da görev yapan bürokratlar ile bayan basın mensupları, voleybol maçında rakip oldu.

Aydın protokolü ve bayan gazetecilerden anlamlı maç, System.String[]

Aydın'da görev yapan bürokratlar ile bayan basın mensupları, voleybol maçında rakip oldu. Birçok konuda farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan maçta dostluk kazandı.


Aydın'da bürokratların oluşturduğu takım ile bayan basın takımı arasında voleybol maçı oynandı. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Salonu'nda oynanan mücadele renkli görüntülere sahne olurken dostluk kazandı. Aydın protokolü ile basın mensuplarının maçında kadın erkek eşitliği ve lösemi hastalığı konusunda farkındalık oluşturulurken aynı zamanda sağlıklı yaşam ve sosyal bağları güçlendirmek ve spor bilincinin bütün yaş gruplarına aktarılması amaçlandı. İlk sette bürokratlar ile basın takımı karşılıklı mücadele ederken sonraki setlerde ise karma takımlar maça devam etti.


Organizasyonu değerlendiren Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, "Buraya spor yapmaya geldik. Voleybol oynuyoruz. Yönetici, memur ve üniversiteden arkadaşlarımız var. Bayan basın mensupları bizimle spor yapmak istediler. Çok keyifli bir akşam geçirdik. Aydın'da bu etkinliğin yayılmasını istiyoruz. Bu etkinliğe katıldığı için her iki tarafa teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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