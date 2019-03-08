Son Dakika Haberleri: Aydın Regaip Kandili'nde Osmanlı Çeşmesinden Şerbet Akıtıldı

Aydın Regaip Kandili'nde Osmanlı Çeşmesinden Şerbet Akıtıldı

2 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki meydanda yer alan Osmanlı çeşmesinden, Regaip Kandili nedeniyle şerbet akıtıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki meydanda yer alan Osmanlı çeşmesinden, Regaip Kandili nedeniyle şerbet akıtıldı.

Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce hazırlanan 2 tonluk şerbet, Regaip Kandili nedeniyle Osmanlı çeşmesinden akıtılarak 12 bin vatandaşa dağıtıldı. Dün (perşembe) gün boyu gerçekleştirilen ikram, beğeni topladı. Ayrıca halka, kek ikramında da bulunuldu. Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Belediye Meydanı'nda yaptırdığımız Osmanlı çeşmesinden halkımıza şerbet ikram ediyoruz. Altta yer alan hazneye doldurulan şerbet, kurulan pompalama sistemiyle çeşmelere ulaşıyor. 8 tarihi çeşmeden oluşan yapının üst bölümünde yer alan 4 küçük kurnalı çeşmeden akan şerbet, gün boyu vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Başlattığımız bu uygulamadan vatandaşlarımızın çok memnun olduklarını dile getirmeleri bizleri de çok mutlu ediyor dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:50 Kaynak: DHA

Nazilli, Aydın, Regaib Kandili, Güncel
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