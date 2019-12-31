Aydın restorandan içki hırsızlığı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın restorandan içki hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Aydın restorandan içki hırsızlığı kamerada

6 saat önce

Restorandan içki hırsızlığı kameradaAydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir restorandan gerçekleşen rakı ve bira hırsızlığı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Restorandan içki hırsızlığı kamerada

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir restorandan gerçekleşen rakı ve bira hırsızlığı, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olayla ilgili Abdurrahman Ç. (21) ve Ahmet Oktay S. (20), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Zafer Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Kapalı olan restorandan 6 şişe rakı ve 1 kasa birasının çalındığını öğrenen polis ekipleri, harekete geçti. İş yerinin güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen ekipler, zanlıların Abdurrahman Ç. (21) ve Ahmet Oktay S. (20) olduğunu tespit etti. İki zanlı, çarşı içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinden çalınan malzemeler de bulundu. Yakalanan 2 zanlı, işlemleri tamamlanınca adliye sevk edildi.

Aydın restorandan içki hırsızlığı kamerada

Ahmet Oktay, Sultanhisar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:20 Kaynak: DHA
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