Aydın Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları bilgilendirdi
1 saat önce
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halk sağlığının korunması için bilgilendirici afişler asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:29 Kaynak: İHA
Yaklaşan Kurban Bayramı
öncesi Aydın İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından halk sağlığının korunması için bilgilendirici afişler asıldı.
Yapılan çalışmalarda hayvan pazarları ve kesim yerleri denetlenerek kurban kesiminde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirici afiş ve brandalar asıldı. Vatandaşların bayramda yaralanmalar konusunda dikkatli olunması, kesik veya yaralanma durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna başvurulması gerektiği konusunda bilgilendirildi. Ayrıca bayramda etin uygun koşullarda saklanması, bilinçli tüketimi ve özellikle kist hidatik hakkında uyarılar yapıldı. - AYDIN
Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası uygulanacak