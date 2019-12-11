Aydın Sağlık Müdürlüğü'nden 'soygun' gibi hizmet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Sağlık Müdürlüğü'nden 'soygun' gibi hizmet - Son Dakika

Aydın Sağlık Müdürlüğü'nden 'soygun' gibi hizmet

6 saat önce

Aydın Devlet Hastanesi'nde hizmet adı altında soygun gibi kantin hizmeti veriliyor.

Aydın Sağlık Müdürlüğü'nden 'soygun' gibi hizmet, System.String[]

Aydın Devlet Hastanesi'nde hizmet adı altında soygun gibi kantin hizmeti veriliyor. Market fiyatlarının 3 katı fiyatla satılan bazı ürünler zor durumdaki vatandaşları adeta isyan ettirirken, Hastanenin Kantin Denetleme Kurulu'na göreve davet edip, fahiş fiyatlara son verilmesini istediler.


Bir hizmet kurumu olan hastanede vatandaşlara bu şekilde fahiş fiyatla satış yapılmasının şaşırtıcı olduğunu belirten vatandaşlar, "Markette 50 kuruş olan yarım litrelik bir suyu hastane kantininde 3 katı fiyatla 1.5 liraya satın almak zorunda kalıyoruz. Diğer ürünler de aynı şekilde çok fahiş fiyata satılıyor. Buradan alışveriş yapmak zoruna olanların dışarı çıkma gibi bir seçeneği de yok. Herkes hasta ve işi acil" diyerek uygulamadan dert yandılar.


"Kantin Denetleme Komisyonu gereğini yapacak"


Göreve geldikten sonra bu tür şikayetlerle sık sık karşılaştığını belirten Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, hastaneye gelen herkesin zor durumda olduğunu bildiklerini belirterek bu tür sorunları çözeceklerini belirtti. Konuyla ilgili hastanelerde var olan 'Kantin Denetleme Komisyonu'nu görevlendireceğini kaydeden İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, "Maalesef bu tür şikayetlerle karşılaşıyoruz. Kantinin ihalesi benim göreve gelmemden önce yapılmış. Fahiş fiyata biz de karşıyız. En kısa sürede bu sorunlar çözülecek. İlk olarak hastanenin Kantin Denetleme Komisyonu tarafından bu konuyla ilgili çalışma yapılacak. Daha sonra hastanelerdeki kantinleri yeniden dizayn edeceğiz" dedi. - AYDIN

Aydın Devlet Hastanesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
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