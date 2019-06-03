Son Dakika Haberleri: Aydın sahillerinde bayram yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

Aydın sahillerinde bayram yoğunluğu

1 saat önce

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi sahillerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Aydın sahillerinde bayram yoğunluğu, System.String[]
Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi sahillerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Kuşadası ve Didim'e gelen tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Kuşadası'ndaki yerli ve yabancı turistler, Kadınlar Denizi Plajı ile Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koyları doldurdu.
İstanbul'dan Kuşadası'na gelen Barış Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havası, denizi ve doğasının güzelliğinden dolayı burayı tercih ettiklerini ve ailece keyifli anlar yaşadıklarını söyledi.
Ankara'dan gelen İsmail Elitok da bayram tatili için Kuşadası'nda olduklarını ifade etti.
Didim ilçesinde ise denizin ve sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların tercihi dünyaca ünlü Altınkum Sahili oldu.
Öte yandan Aydın- Muğla, Söke- Bodrum, Söke-Kuşadası karayollarında oluşan trafik yoğunluğundan dolayı jandarma ve polis ekipleri denetimlerini artırdı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:46 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Didim, Kuşadası, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak Kazada ölen muhtarın yerine eşi seçildi 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit! Aydos Ormanı'nda yangın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 17:08:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın sahillerinde bayram yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]