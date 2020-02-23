Aydın saman balyaları altında kalan muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın saman balyaları altında kalan muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın saman balyaları altında kalan muhtar hayatını kaybetti

6 saat önce

Saman balyaları altında kalan muhtar hayatını kaybettiAYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Hamidiye Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin (55), kendisine ait hayvan damında üzerine devrilen saman balyalarının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Saman balyaları altında kalan muhtar hayatını kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Hamidiye Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin (55), kendisine ait hayvan damında üzerine devrilen saman balyalarının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Hamidiye Mahallesi'nin 3 dönemdir muhtarlığını yapan Özkan Ergin, saat 12.30 sıralarında, büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için gittiği hayvan damında yakınları tarafından saman balyaları altında hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ve 112 ekibi, evli, 3 çocuk babası Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Devrilen saman balyalarının altında kaldığı belirlenen Ergin'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, Ergin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Aydın saman balyaları altında kalan muhtar hayatını kaybetti

Hamidiye, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:54 Kaynak: DHA
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