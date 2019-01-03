Son Dakika Haberleri: Aydın, Sarıkamış Şehitlerini Yad Edecek

Aydın, Sarıkamış Şehitlerini Yad Edecek

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Sarıkamış Şehitleri Anma Etkinlikleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da 06 Ocak 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Aydın, Sarıkamış Şehitlerini Yad Edecek, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Sarıkamış Şehitleri Anma Etkinlikleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da 06 Ocak 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek.

104 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber dağlarında donarak vatan uğruna Şehit olan askerleri anmak, hatıralarını canlı tutmak ve Sarıkamış'ın manevi iklimini yaşatmak için, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirilecek.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü 06 Ocak 2019 Pazar günü saat 10.00'da Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Efeler Mimar Sinan Spor Salonu önünden başlayacak. Gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü Aydın Kemer Mezarlığı şehitliğinde dualar ile son bulacak. Kemer Mezarlığında Kuran-ı Kerim tilaveti hatim duası ve Şehitlik ziyaretlerinin ardından katılımcılara çorba ikramında bulunulacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Sarıkamış Şehitlerinin 104. Anma etkinlikleri programına tüm vatandaşları davet etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:35 Kaynak: İHA

Sarıkamış, Aydın, Güncel
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