Aydın sçıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın sçıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

46 dakika önce

Yunanistan'ın güvenlik güçleri tarafından geriye itilen 27'si çocuk, 10'u kadın toplam 55 göçmen Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldıEdinilen bilgiye göre: Didim ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk larasularına geri itilen lastik...

Aydın sçıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Yunanistan'ın güvenlik güçleri tarafından geriye itilen 27'si çocuk, 10'u kadın toplam 55 göçmen Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı


Edinilen bilgiye göre: Didim ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk larasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine . Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilmiş, içerisinde bulunan 49 Suriye, 4 Afganistan ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen (18 erkek, 10 kadın, 27 çocuk) kurtarıldı. - AYDIN

Yunanistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:45 Kaynak: İHA
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