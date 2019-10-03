Son Dakika Haberleri: Aydın Şehir Hastanesi'ni devlet yapacak
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Aydın Şehir Hastanesi'ni devlet yapacak

1 saat önce

AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı Aydın Şehir Hastanesi'nin devlet tarafından yapılacağını açıkladı.

Aydın Şehir Hastanesi'ni devlet yapacak, System.String[]

AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı Aydın Şehir Hastanesi'nin devlet tarafından yapılacağını açıkladı.


Bir süredir yapımı merak edilen Aydın Şehir Hastanesi ile ilgili bilgi veren AK Parti Aydın Milletvekilleri Rıza Posacı ve Metin Yavuz, şehir hastanesinin devlet tarafından yapılacağının netlik kazandığını ifade etti.


Yapılan ortak açıklamada, "Önümüzdeki ay meclisimizde yapacağımız bütçe görüşmelerinden sonra Sağlık Bakanlığımız tarafından ayrılacak bütçe üzerinden 800 yataklı Aydın Şehir Hastanemiz bakanlığımızca yapılacak. Aydın şehir hastanemiz ile inanıyoruz ki Aydınımızın birçok alanda olduğu gibi sağlıkta da hizmet kalitesi artacaktır" denildi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:13 Kaynak: İHA
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