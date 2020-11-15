Aydın Şehir Hastanesi yer teslimi yapıldı - Son Dakika

Aydın Şehir Hastanesi yer teslimi yapıldı

15.11.2020 12:27
Aydın Şehir Hastanesi yer teslimi yapıldı, System.String[]

Aydın Şehir Hastanesi inşaatının başlaması için yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.

Aydın Şehir Hastanesi inşaatının başlaması için yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.

2020 yılı yatırım programına alınan Aydın Şehir Hastanesi için, 08 Nisan 2020 tarihinde Aydın Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde bulunan 169 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz mera vasfından çıkartılarak Sağlık Bakanlığına tahsis edildi. Taşınmazın imar ifraz çalışmaları tamamlandı ve son haliyle elde edilen 139 bin 025,19 metrekare taşınmaz hastane yapımına hazır hale getirildi.

Şehir Hastanesinin ihalesi Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce yapılarak 02 Kasım 2020 tarihi itibariyle yükleniciyle sözleşme imzalandı. Sözleşme bedeli (KDV hariç) 97 milyon 424 bin TL olup yüklenicisi Kolin İnşaat&Zey Yapı Ortak Girişimi olup inşaat alanı 265 bin metrekaredir. Hastanenin tamamlanması için verilen süre 700 gündür. Hastane yerleşkesi 10 katlı iki hastane binası, 8 katlı hastane binası, 6 katlı Ana bina ve Teknik Merkez binalarından oluşuyor.

Şehir Hastanesi Projesi'nde; 585 tek kişilik hasta odası bulunmakta olup iki kişi olarak planlandığında 1170 yatak kapasitesine ulaşabiliyor. 230 Yoğun Bakım Yatağı ile birlikte Aydın Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesi 1400 olacak şekilde planlandı. - AYDIN

Aydın Şehir Hastanesi yer teslimi yapıldı
Aydın Şehir Hastanesi yer teslimi yapıldı
Aydın Şehir Hastanesi yer teslimi yapıldı
Aydın Şehir Hastanesi yer teslimi yapıldı
Aydın Şehir Hastanesi yer teslimi yapıldı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Şehir Hastanesi yer teslimi yapıldı - Son Dakika


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