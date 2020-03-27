AYDIN Semiha Aksoy, 'Cumhurbaşkanımız arayınca çok heyecanlandım' - Son Dakika

Semiha Aksoy, 'Cumhurbaşkanımız arayınca çok heyecanlandım'

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Semiha Aksoy, kendisini arayıp, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmamasını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini duyunca çok heyecanlandığını belirtip, "Ne söyleyeceğimi bilemedim" dedi.

Koronavirüs salgının ardından, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yardım etmesi için Türkiye genelinde Kaymakamlıklar bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. İncirliova ilçesinde Kaymakam Ediz Sürücü'nün başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda adı kayıtlı bilinan beş yıldır yalnız yaşayan, iki çocuk annesi Semiha Aksoy'u, geçen 25 Mart'ta saat 15.30 sıralarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksoy'a hatırını sorup, sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.

'ÇOK HEYACANLANDIM'

Kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda sesini duyunca çok heyecanlandığını belirten Semiha Aksoy, "Sesini televizyonlardan biliyordum. O nedenle hemen tanıdım. Ancak beni aramasına şaşırdım. Çünkü beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu. Telefonda bana 'Nasılsın?' diye sordu. Heyecandan ne söyleceğimi bilemedim. Beni, sokağa çıkmamam için uyardı. 'Eve misafir kabul etme' dedi. Bunun üzerine ben de 'Zaten dışarı çıkmıyorum' diye cevap verdim" dedi.

Aksoy, Cumhurbaşakın Erdoğan'ın kendisine bir ihtiyacı olup, olmadığını da sorduğunu da aktarıp, teşekkür edip, bir ihtiyacımın olmadığını söylediğini kaydetti.