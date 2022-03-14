Aydın Sezer: Türkiye, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Antalya'da uluslararası platform sunmuş oldu - Son Dakika
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Aydın Sezer: Türkiye, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Antalya'da uluslararası platform sunmuş oldu

14.03.2022 09:46

Rusya'daki gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Aydın Sezer, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye'nin öncülüğünde yapılan Ukrayna-Rusya görüşmeleri için "Kremlin Türkiye'nin tarafsızlığını satın aldı" dedi.

Rusya'daki gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Aydın Sezer, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye'nin öncülüğünde yapılan Ukrayna-Rusya görüşmeleri için "Kremlin Türkiye'nin tarafsızlığını satın aldı" dedi. Türkiye'nin Batı ve Rusya arasında tarafsız kalmaya çalışan bir dış politika izlediğini söyleyen Sezer, "24 Şubat'a kadar Ukrayna'yı Rusya'ya karşı cesaretlendiren bir ülke konumundan 24'ünden itibaren her iki boyutta da tarafsızlığını koruyan bir konuma geçtik. Kremlin bunu satın aldı" dedi.

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Aydın Sezer, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Aydın Sezer: Türkiye, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Antalya'da uluslararası platform sunmuş oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın Sezer: Türkiye, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Antalya'da uluslararası platform sunmuş oldu - Son Dakika
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