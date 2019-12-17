Aydın şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı; 'topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı; 'topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın' - Son Dakika

Aydın şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı; 'topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

6 saat önce

AYDIN Şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı; 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

AYDIN Şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı; 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Aydın şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı; 'topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:30 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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