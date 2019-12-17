Aydın şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı; 'topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın' - Son Dakika

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Aydın şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı; 'topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'
6 saat önce
AYDIN Şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı; 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:30 Kaynak: DHA
AYDIN Şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı; 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'
Son Dakika Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak Amerikan ordusu, Ardenler taarruzuna gönderme yapmak isterken büyük bir hata yaptı! ABD askerlerini öldüren subayın fotoğrafını paylaştı