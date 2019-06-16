AYDIN Şiddetli yağmur ağaçları devirdi
1 saat önce
Şiddetli yağmur ağaçları devirdiAYDIN'ın Efeler ilçesinde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:49 Kaynak: DHA
Şiddetli yağmur ağaçları devirdi
AYDIN'ın Efeler
ilçesinde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, bazı ağaçlar şiddetli yağışa dayanamayarak devrildi. Aydın
merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Fırtınayla birlikte aniden yağan sağanak yağmur yolları göle çevirdi. Aydın- İzmir
Karayolu üzeri Kuyulu Kavşağındaki bazı çam ağaçları ve elektrik direkleri devrildi. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücülerde ilerlemekte zor anlar yaşadı. İtfaiye
ve emniyet güçleri ise yağan yağmur sonrası çalışma başlattı.
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