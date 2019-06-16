Son Dakika Haberleri: AYDIN Şiddetli yağmur ağaçları devirdi
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AYDIN Şiddetli yağmur ağaçları devirdi

1 saat önce

Şiddetli yağmur ağaçları devirdiAYDIN'ın Efeler ilçesinde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağmur ağaçları devirdi
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, bazı ağaçlar şiddetli yağışa dayanamayarak devrildi.
Aydın merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Fırtınayla birlikte aniden yağan sağanak yağmur yolları göle çevirdi. Aydın- İzmir Karayolu üzeri Kuyulu Kavşağındaki bazı çam ağaçları ve elektrik direkleri devrildi. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücülerde ilerlemekte zor anlar yaşadı. İtfaiye ve emniyet güçleri ise yağan yağmur sonrası çalışma başlattı.
AYDIN Şiddetli yağmur ağaçları devirdi
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:49 Kaynak: DHA
Efeler, Aydın, Güncel
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