Aydın SMMM'de Edenred Türkiye ile tasarruf dönemi başladı - Son Dakika

Aydın SMMM'de Edenred Türkiye ile tasarruf dönemi başladı

16.12.2020 09:01
Aydın SMMM'de Edenred Türkiye ile tasarruf dönemi başladı, System.String[]

Edenred, Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) ile yaptığı anlaşmayla mali müşavirlerin giderlerini azaltıyor.

Edenred, Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) ile yaptığı anlaşmayla mali müşavirlerin giderlerini azaltıyor.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, Edenred Türkiye ile Aydın SMMM arasında imzalanan protokol kapsamında, Aydın SMMM Odası üyeleri hem şirketlerinin öğle yemeği giderlerinde tasarruf ediyor hem de şirket araçlarının akaryakıt alımlarında avantaj sağlıyor.

Ticket Restaurant Yemek Kartı ile öğle yemeği harcamalarında, Ticket Car Akaryakıt Çözümleri ile akaryakıt alımlarında, Ticket Compliments Hediye Çekleri ile teşvik ve ödüllendirme programlarında şirketlere tasarruf sağlayarak işveren ve çalışanların hayatını kolaylaştıran Edenred Türkiye, Türkiye'nin dört bir yanında yeni iş birlikleri ve imzaladığı protokolleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Edenred Türkiye son olarak, Aydın SMMM ile önemli bir protokole imza attı.

Edenred Türkiye Anadolu Satış Müdürü Burcu Ereğliay ile Aydın SMMM Başkanı Rıza Yörüyen'in imzaladığı protokol kapsamında, Aydın SMMM Odası üyeleri Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanarak, çalışanlarının öğle yemeği giderlerinde yüzde 100'e varan vergi istisnasından yararlanabilecek.

Buna ek olarak, KDV ve gelir vergisi ödemelerinden de muaf olacaklar. Oda üyesi mali müşavirlerin çalışan giderlerinin büyük oranda azalmasını sağlayacak bu sistem sayesinde iş verenler, çalışan başına yılda 6 bin TL'ye varan tasarruf edebilecek.

Yapılan anlaşma kapsamında üyeler ayrıca, Ticket Restaurant Edenred'in avantajlarla dolu dünyasından hiçbir hizmet bedeli ödemeden yararlanabilecek.

Edenred Türkiye'nin tek fatura özelliği sayesinde Aydın SMMM Odası üyeleri operasyonel anlamda da büyük kolaylık elde edecek.

Anlaşma kapsamında, Edenred Türkiye'nin Ticket Car Akaryakıt Çözümleri ile Aydın SMMM Odası üyelerinin akaryakıt maliyetleri de önemli ölçüde azalacak.

Odaya üye olan Aydınlı serbest muhasebeciler ve mali müşavirler, üzerlerine kayıtlı araç sayısı fark etmeksizin belirlenen akaryakıt markalarının tüm Türkiye'deki istasyonlarında geçerli olmak üzere yüksek oranda bir indirim avantajı elde edecekler. Böylelikle çok önemli bir gider kalemi haline gelen akaryakıt maliyetleri iş verenler için bir yük olmaktan çıkacak.

"Yapılan anlaşmadan büyük memnuniyet duyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın SMMM Başkanı Rıza Yörüyen, yapılan anlaşmadan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yörüyen, şunları kaydetti:

"Çok aracı olan ve yüklü akaryakıt alımı yapan firmalar çeşitli indirim anlaşmaları yapabiliyordu ancak az aracı ve az tüketimi olan firmaların böyle bir gücü ne yazık ki yoktu. Odamız ile Edenred Türkiye arasında yapılan bu avantajlı anlaşma ile tek bir aracı olan üyemiz bile bu indirim oranlarından yararlanabilecek. Aynı şekilde tek bir çalışanı olan üyelerimiz dahil olmak üzere odamıza kayıtlı olan tüm meslektaşlarımız çalışanlarının öğle yemeği giderlerinde elde edecekleri yüzde 100'e varan vergi istisnası ile çok büyük bir tasarruf sağlayacaklar. Tasarrufun her zamankinden daha önemli olduğu bu dönemde üyelerimize destek olmak için Edenred Türkiye ile böyle bir anlaşma yapmak bizim için çok değerli."

Akaryakıt, Türkiye, Vergi, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aydın SMMM'de Edenred Türkiye ile tasarruf dönemi başladı - Son Dakika Ekonomi


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