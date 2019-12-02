Son Dakika Haberleri: Aydın sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi
Son Dakika Güncel Aydın sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi - Son Dakika

Aydın sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi

6 saat önce

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendiAYDIN'ın Çine ilçesinde, iddiaya göre 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi

AYDIN'ın Çine ilçesinde, iddiaya göre 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Çine ilçesine bağlı Şevketiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Felekşan Ok ve eşi Veli Ok'dan haber alamayan komşuları durumu Ok ailesinin yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları, çilingir yardımı ile içeri girdi. Felekşan Ok ve eşi Veli Ok'u hareketsiz şekilde yatarken gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ok çiftini ambulansa alarak Çine Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Veli Ok ve Felekşan Ok'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Evde yapılan incelemede, Ok çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı.

Aydın sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi

Devlet Hastanesi, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:30 Kaynak: DHA
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