Aydın Soğuk Hava Depoculuğa ilk ürün kabulü gerçekleşti

Aydın Ticaret Borsası tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yapımı tamamlanan Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. ilk ürün kabulünü gerçekleştirdi.

Güney Ege'nin ilk güdümlü projesi olma özelliği taşıyan, Aydın ili üreticileri ve tüccarı için değerli bir yatırım olan Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş .'de, kuru incir ürün kabulü gerçekleşti.

Üretici ve tüccar için oluşabilecek olumsuzluk ve risklere karşı ürünlerini güvenli depolama imkanı sunduklarını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur," İncir üreticisi ve tüccarı geçtiğimiz senelerde ürün stok şartları ve depolanması yönünden sıkıntılar yaşıyordu. Faaliyete geçen Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. ile artık bu sıkıntıların sona ereceği kanaatindeyiz. Bölgemiz ekonomisi açısından bakıldığında Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş'nin tarım sektörüne sağlayacak olduğu katkı önem arz etmektedir "dedi.

Tarımsal ürünlerin ticaretinin oluşturulması ve depolanması adına Aydın ili için önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Çondur, milli ekonominin temelini oluşturan tarımsal üretimde tarımsal alt yapının geliştirilmesi, ticaret ortamının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması beraberinde depolamaya uygun nitelikli ürünlerin ticaretinin uluslararası platformda rekabet edilebilir düzeye çıkarılması yönünden depoculuk faaliyetlerinin önemli olduğunu ifade etti.

Kuru İncir üretiminde dünya lideri olduklarını, kuru incirin pazarda değerinde yüksek fiyatla satılması adına ürün stok şartlarının ve depolanmasının önemli olduğunu, faaliyete geçen Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş.'nin gururunu yaşadıklarını ifade eden Çondur; üretici, tüccar ve üyeler için hayırlı ve bereketli olmasını diledi. - AYDIN