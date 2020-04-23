AYDIN Sokağa çıkma yasağında DJ'den mini konser - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde DJ Muhammed Ağlayan (27), sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlara moral vermek için oturduğu dairenin balkonundan şarkılar çaldı.

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