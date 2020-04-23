AYDIN Sokağa çıkma yasağında DJ'den mini konser - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağında DJ'den mini konserAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde DJ Muhammed Ağlayan (27), sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlara moral vermek için oturduğu dairenin balkonundan şarkılar çaldı.
Sokağa çıkma yasağında DJ'den mini konser
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde DJ Muhammed Ağlayan (27), sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlara moral vermek için oturduğu dairenin balkonundan şarkılar çaldı.
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24.04.2020 05:56:54. #1.13#
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