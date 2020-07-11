AYDIN Sokakta otomobillerle karşılaşan 2 grup arasında silahlı kavga 3 yaralı - Son Dakika

Sokakta otomobillerle karşılaşan 2 grup arasında silahlı kavga 3 yaralı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, sokakta otomobilleriyle karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, tarafların yakınları arasında da olay yerinde tartışma çıktı. Polis kısa sürede tarafları ayırdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi 122 Sokak'ta meydana geldi. Bekir Bakırcı (27) abisi Erol Bakırcı (33) 09 UF 860 plakalı otomobille, Yılmaz Doğan (33) ve Onur Çatalbaş (30) ise 09 TA 127 plakalı otomobille sokağa geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, bir anda birbirlerine tabancayla ateş etti. Olayda Bekir Bakırcı, Erol Bakırcı ve Onur Çatalbaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haberi alan iki grubun akrabaları ve yakınları olay yerine geldi. İki grubun yakınları arasında da tartışma çıktı. Polis ekipleri, kısa sürede tartışmayı sonlandırırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alıp, sokaktaki vatandaşlara anonsta bulunarak evlerine gönderdi.

Olay yeri incelemesinde otomobillerde ve sokakta 10 boş kovan bulundu. Otomobillerde kurşun izine de rastlanıldı. Olayla ilgili Yılmaz Doğan gözaltına alındı.