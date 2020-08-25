AYDIN SÖKE 'Beyaz Altın' pamukta Basra böceği ve kırmızı örümcek tehdidi - Son Dakika

AYDIN SÖKE 'Beyaz Altın' pamukta Basra böceği ve kırmızı örümcek tehdidi

'Beyaz Altın' pamukta Basra böceği ve kırmızı örümcek tehdidiAYDIN'ın Söke ilçesinde pamuk üretimi yaparak geçimini sağlayan çiftçiler 4 yıldan beri ürünlerine zarar veren ballı Basra ve Avrupa kırmızı örümceğine karşı mücadele veriyor.

'Beyaz Altın' pamukta Basra böceği ve kırmızı örümcek tehdidi

AYDIN'ın Söke ilçesinde pamuk üretimi yaparak geçimini sağlayan çiftçiler 4 yıldan beri ürünlerine zarar veren ballı Basra ve Avrupa kırmızı örümceğine karşı mücadele veriyor. Beyaz altının tehdit altında olduğunu belirten çiftçiler, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

Söke'de 400 bin dönüm ekilebilen arazinin 325 bin dönümüne pamuk ekimi yapılıyor. Çiftçilerin en büyük geçim kaynağı olan ve Sökeliler'in 'Beyaz Altın' diye tabir ettikleri pamuk ballı Basra ve kırmızı örümcek nedeniyle zor günler yaşıyor. Defalarca ilaçlanan pamukta Basra ve örümceğin yok edilmesinde başarılı olamayan çiftçiler, daha etkili bir ilaç verilmesini istiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın meyve ve sebzelerde kalıntı bıraktığı gerekçesiyle bazı ilaçların 2013 yılında satışların iptal edildiğine değinen çiftçiler bu ilaçların yeniden sadece pamuk ilaçlamasında kullanılması için verilmesi talebinde bulundu.

'ÜRETİCİLER ÇOK TEDİRGİN'

Üreticilerin çok tedirgin olduğuna değinen Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, "4 yıldan beri ovadaki pamuğu tehdit eden Basra ve kırmızı örümcek var. 'Avrupa kırmızı örümceği' denilen örümceği kontrol altına alamıyoruz. Her yıl çoğalıyor. Bu yıl ise 325 bin dönüm arazinin neredeyse her tarafında var. Arazinin belli bir bölgesini tutuyor. Olduğu alandaki pamukları kurutarak yok ediyor. Üzerindeki pamuk kozalarını atıyor. Bunun önlemini alamıyoruz. Ballı basra böceği de pamuk tarlalarımızı tehdit ediyor. Ancak, bizi daha çok Avrupa kırmızı örümceği tedirgin ediyor.

Kırmızı örümceği yok edecek etken madde ilacın satışlarını bakanlık 2013 yılında iptal etmişti. Bu ilaçlarının tekrar ruhsatlarının verilerek aynı ilaçları tekrar kullanmamızın sağlanmasını ya da bu örümceği yok edecek başka bir etken maddeli ilaç verilmesini istiyoruz. 4 yıldan beri ovayı etkisi altına aldı. Üreticiler çok tedirgin. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bunu rapor olarak sunduk. İnşallah önümüzdeki yıl bunun önlemi alınır. Söke Ovası'nda pamuktan yüksek verim alıyoruz. Dönümde 500 ila 650 kilo pamuk alan üreticiler var. Bu hastalığın olduğu bölgede yüzde 90 zarar ortaya çıkıyor. 500 kilo pamuk alacağın yerde 50 kilo pamuk ancak çıkar" dedi.

'8 DEFA İLAÇLADIM ÇARE OLMADI'

Çiftçi Mehmet Yıldırım da, "20 dönüm arazime pamuk ekimi yaptım. Kırmızı örümcekle mücadele ediyoruz. 8 defa ilaçlama yaptım. Hiçbir faydasını göremedik. 20 dönüm yerin 7 dönümü şu an yok oldu. Geçen yıl buradan dönümünde 500 kilo pamuk aldık. Bu yıl 250 veya 300 kilo bile alamayız" dedi.

'DÜNYANIN EN İYİ PAMUĞUNU ÜRETİYORUZ'

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ise, "Aydın genelinde 520 bin dönüm civarında bir alanda pamuk ekiliyor. Bu ekimlerin en çok olduğu Söke'de 300 bin dönüm alanda pamuk yetiştiriliyor. Efeler, İncirliova, Germencik ve Koçarlı ilçelerinde de pamuk var. Diğer ilçelerde ise pek pamuk ekimi yok denilebilir. Pamukta hastalıklarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Çünkü pamuk çok hassas bir bitki. Mücadelesi zor, emeği yoğun ve bir o kadarda kazancı az olan bir ürün. Pamuk tarlalarındaki ballı Basra ve Avrupa kırmızı örümcek ile mücadele gibi zararlılara karşı çare bulunamadı. Dünyanın en iyi pamuğunu Ege bölgesi üretiyor. Aydın olarak Türkiye'deki pamuk üretiminin yüzde 1'ini karşılıyoruz" diye konuştu.

AYDIN SÖKE 'Beyaz Altın' pamukta Basra böceği ve kırmızı örümcek tehdidi

Avrupa, Aydın, Basra, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 10:00

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN SÖKE 'Beyaz Altın' pamukta Basra böceği ve kırmızı örümcek tehdidi - Son Dakika
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