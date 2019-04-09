Aydın Solucan Gübresi Üretiminde Talebe Yetişemiyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 150 bin Kaliforniya solucanı alarak gübre üretimine başlayan 39 yaşındaki Ali Zingal, 1 buçuk yılda bu sayıyı 1 milyon solucana çıkardı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 150 bin Kaliforniya solucanı alarak gübre üretimine başlayan 39 yaşındaki Ali Zingal, 1 buçuk yılda bu sayıyı 1 milyon solucana çıkardı. Günde 1 saat çalışan Zingal, ürettiği gübrelere talep çok olunca yetişmekte zorlandığını söyledi.



Uzun yıllar Kuşadası'nda döviz bürosunda çalışan evli, bir çocuk babası Ali Zingal, işler iyi gitmeyince merak üzerine internetten kırmızı Kaliforniya solucanı üzerine araştırma yaptı. Zingal, 1 buçuk yıl önce arkadaşı aracılığıyla 150 bin solucan aldı. Babasının çiftçilik yaptığı Germencik ilçesinin kırsal Mursallı Mahallesi'ne dönen Zingal, burada daha önce hayvan ağılı olarak kullanılan 200 metrekare alanda solucan besleyerek gübre üretimine başladı. Zaman içerisinde çoğalan solucanlar, 1 milyona ulaştı. Ayda ortalama 450 kilogram solucan gübre üretimi yapan Zingal, özellikle organik tarım yapanlar tarafından tercih edilen ve ürün verimini arttıran solucan gübresi üretimiyle hem doğal ürünlerin yetiştirilmesine destek oldu hem de ailesinin geçimini sağladı.



TONU 3 BİN TL



Solucan gübresinin Allah'ın bir mucizesi olduğunu vurgulayan Ali Zingal, Dünyada 1'inci sırada yarasa gübresi, 2'nci sırada ise solucan gübresi geliyor. İlk etapta amacım çok para kazanmak değildi. Buradaki çiftçilerin organik tarıma dönmesine fayda sağlamaktı. İsteyen herkese buradan organik gübre sağlıyoruz. Gübrenin tonunu 3 bin TL'ye satıyoruz. Gübrenin toprağa olan faydasını üreticilere anlatarak, bilinçlenmelerini de sağlıyoruz dedi.



'TALEP ÇOK FAZLA'



Talebin fazla olmasından dolayı solucan gübresi yetiştirmekte zorlandıklarını belirten Zingal, sözlerini şöyle sürdürdü



Elimizde hasat yapılmış gübre kalmıyor. Gübre oluştuğu an hemen müşterisi oluyor. Hasat edilmeyi bekleyen 6 ton civarında bir gübremiz var. Bunun da 4 ay içerisinde hasadı tamamlanmış olacak. Tarımla uğraşan pek çok kişi bu gübreyi alıyor. Bunun yanında seracılık yapanlar daha çok talep gösteriyor. Seracıdan önce, burada yaşayan çiftçilerimize vermeyi daha çok tercih ediyorum. Üretici organik üretsin ki biz tüketiciler de organik meyve ve sebze tüketelim. Kırmızı Kaliforniya solucanı toprakta değil, tamamen arıtılmış hayvan gübresinin içinde yaşıyor. Bakımı da çok kolay. Günlük 1 saat yeterli oluyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Solucan Gübresi Üretiminde Talebe Yetişemiyor

Çiftlik Bank İddianamesi Kabul Edildi, İlk Mahkeme 10 Mayıs'ta Yapılacak

Nişanlısının Ailesiyle Evlilik Tarihi Tartışması Sonrası İntihar Etti

Son Dakika! AK Partili Yavuz: İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İsteyeceğiz