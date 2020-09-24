Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandı - Son Dakika

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandı

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, 'Okulum Temiz' projesinde kapsamında ilk orta öğretim kurumu olarak belge almaya hak kazandı.

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi,

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, 'Okulum Temiz' projesinde kapsamında ilk orta öğretim kurumu olarak belge almaya hak kazandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Okulum Temiz' projesinde Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Aydın'da ilk belge almaya hak kazanan orta öğretim kurumu oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Fatih Anıl, "Milli Eğitim Bakanlığımızın Covid-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği 'Okulum Temiz' projesinde, Aydın'da ilk orta öğretim kurumu olarak belge almaya hak kazandık. Belgenin alınmasında emeği geçen başta müdür baş yardımcımız Metin Taga'ya, müdür yardımcılarımız Sibel Cengiz ve Dilek Yiğit'e, öğretmenlerimiz Mefharet Kılınç ile Gürcan Alparslan'a ve tüm personelimize teşekkür ediyorum. Okulumuza hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Atama, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, 'Okulum Temiz Belgesi' almaya hak kazandı - Son Dakika

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