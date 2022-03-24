AYDIN SOYYİĞİT: 4 YILDA İHRACAT RAKAMINI İKİ KATINA ÇIKARDIK - Son Dakika

? İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yeni Dönem Başkan Adayı Aydın Soyyiğit, nisan ayında gerçekleştirilecek olan 'Seçimli Olağan Genel Kurulu öncesinde birlik olarak 4 yıl boyunca yaptıkları alım heyeti organizasyonları, milli katılım fuarları, pandemi süresince de hayata geçirdikleri faaliyetlere ilişkin değerlendirme yaparak, yeni dönem hedeflerini anlattı.

4 yılın çok hızlı geçtiğini söyleyen Soyyiğit, '4 yılda ihracatımızı iki katına çıkardık. Göreve geldiğimizde 1.7 milyar dolarlık ihracat rakamımız 2021'in sonunda 2.8 milyar dolara yükseldi. Bu yılki hedefimiz ise 3 buçuk milyar dolarlık ihracat yapmak' dedi.

İHRACATA İLHAM VEREN KADINLAR PLATFORMU

Kadın girişimcilerin önemine vurgu yapan Soyyiğit, 'Üye firmalarımızı, üreticilerimizi, sanayicimiz yurt dışındaki fuarlarda temsil ettik. Türk ürünlerini uzak pazarlara ulaştırmak için organizasyonlar düzenledik. Pandemiye rağmen 37 alım heyeti programı yaptık. Bu organizasyonlarda 5 binden fazla birebir görüşmeler oldu, iş bağlantıları kuruldu. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu'nu kurduk. Kadın girişimci sayısını 60'a çıkardık. Kadın arkadaşlarımız yurt dışındaki fuarlara katıldı, kendi markalarını temsil etti. KOBİ olarak firmalarımızı ihracata kazandırdık yeni dönemde de devam edeceğiz' dedi.

4 YILDA İHRACAT RAKAMI 2 KATINA ÇIKTI

4 yıl önce göreve gelirken üye ve ihracat rakamlarını iki katına çıkarma sözü verdiklerini aktaran Soyyiğit, 'Üye firma sayımızı 2 bin 200'den 4 bin 700'e çıkardık. İhracatımızı da 1.7 milyar dolardan 2021 yılı sonu itibariyle 2.8 milyar dolara çıkardık. 2022'nin sonunda ise hedefimiz 3 buçuk milyar dolarlık ihracat yapmak. Her ay bir önceki döneme göre rakamlarımızı katlayarak yolumuza devam ettik. Hedeflerimizi tutturuyoruz, büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. İHBİR ihracatta köprü olma görevini sürdürüyor. Yeni dönemde kendimize yine iki katı ihracat hedefi kurduk. Projelerimiz de var. 25 Nisan'da seçimizi var mevcut yönetim olarak devam etme kararı aldık. Zaten yönetim kurulunda sektörün önde gelen isimleri bulunuyor' diye konuştu.

3 BÜYÜK PROJE

Göreve geldiğinde yapmayı hedeflediği 3 projesini anlatan Soyyiğit, 'Projelerimizden ilki Türkiye'de büyük bir fuar organizasyonu yapmak. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle sivil toplum kuruluşlarıyla hareket edeceğiz. Ülkemizin vizyonuna yakışır büyük bir gıda fuarı organize edeceğiz. Bir diğer projemizde Türkiye'deki tarımsal ürünlerimizi, markalarımızı dünyaya tanıtmak için büyük dijital platformlar için belgesel çekeceğiz. Bu belgeselin 4 milyar insana ulaşacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin lezzetlerini, gastronomi kültürünü, ürünleri dünyaya tanıtacağız. Son yıllarda ürünlerimizi uzak pazarlarda tanıttığımızda ciddi geri dönüşler oldu ve bu ihracat rakamlarımıza yansıdı. Üçüncü projemizde büyüyen sektörümüze istihdam yaratmak istiyoruz. En önemli kaynak insandır. Bu bağlamda gençlerimize burs olanakları sağlayacağız, eğitimler vereceğiz ve üye firmalarımızın bünyesine katacağız. Bu arkadaşlarımız ileride bizi temsil edecek. Her yıl minimum 100 gencimizi sektöre kazandırmayı amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.

MART AYINDA VIP ALIM HEYETİ ORGANİZASYONU

İhracatçı kadın girişimcilerimizin sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini söyleyen Soyyiğit, 'Bide mikro ihracat projemiz bulunuyor. Kişilerin ürünleri dijital ortamda pazarlaması için altyapı oluşturuyoruz. Böylece ülkemize milyonlarca liralık proje kazandırmış olacağız. Bu da mikro bile olsa çığ gibi büyüyecek ihracatçı anlamına geliyor. Sürekli proje üreten, geliştiren bir yönetim kurulumuz var. O yüzden heyecanımızı artırarak devam ettiriyoruz. Memleketimiz için en güzelini yapmaya devam edeceğiz. Pandeminin hafiflemesiyle fiziki alım heyetlerini düzenlemeye başladık. Mart sonunda VIP alım heyeti organizasyonu yapacağız. Nitelikli alım heyetlerini Türkiye'de ağırlayıp üretici firmalarımızla bir araya getiriyoruz. Ülkemizi, ürünlerimizi tanıtmak için böyle organizasyonları sık sık yapmaya devam edeceğiz' dedi.