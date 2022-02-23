Aydın Soyyiğit yeni dönemde İHBİR başkanlığına aday olacak - Son Dakika
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Aydın Soyyiğit yeni dönemde İHBİR başkanlığına aday olacak

23.02.2022 10:01
Aydın Soyyiğit yeni dönemde İHBİR başkanlığına aday olacak

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Soyyiğit Gıda Genel Müdür Yardımcısı Aydın Soyyiğit'in Başkan Adayı olacağını açıklayacak.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Soyyiğit Gıda Genel Müdür Yardımcısı Aydın Soyyiğit'in Başkan Adayı olacağını açıklayacak.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Soyyiğit Gıda Genel Müdür Yardımcısı Aydın Soyyiğit, yapılacak basın toplantısıyla İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) yeni döneminde başkanlığa aday olacağını açıklayacak.

Toplantıda, İHBİR Başkanı Haluk Okutur ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçildikleri günden bugüne yaptıkları faaliyetlerden, güncel ihracat rakamlarından ve yeni başkan adayı Aydın Soyyiğit'in hedeflerinden bahsedilecek.


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İstanbul, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın Soyyiğit yeni dönemde İHBİR başkanlığına aday olacak - Son Dakika


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