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Aydın Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı: Levrek tüketiminde risk yok - Son Dakika

Aydın Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı: Levrek tüketiminde risk yok

29.12.2021 18:37
Aydın Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı: Levrek tüketiminde risk yok

AYDIN Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Tolga Vural, levrekte saptanan aeromonas veronii bakterisinin gram negatif bir bakteri olduğunu, antibiyogram sonuçlarına göre birçok antibiyotik ile tedavisinin mümkün...

AYDIN Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Tolga Vural, levrekte saptanan aeromonas veronii bakterisinin gram negatif bir bakteri olduğunu, antibiyogram sonuçlarına göre birçok antibiyotik ile tedavisinin mümkün olduğunu söyledi. Vural, "Levrek balıklarının halk sağlığı açısından tüketiminde herhangi bir risk bulunmuyor" dedi.

Aydın Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği ve Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Tolga Vural, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul'un Ege Bölgesi'ndeki çiftliklerde yetiştirilen levreklerde ölümcül bir hastalık türü saptandığı yönündeki açıklamaların ardından konuştu. İş insanı Vural, Milas bölgesinde 5 işletmenin bulunduğunu belirterek, "Bunun yanı sıra Samsun, Didim, Sinop ve Mersin'de çiftliklerimiz bulunuyor. Levrek, çipura, alabalık ve granyöz olmak üzere yıllık 25 bin ton balık üretimimiz mevcut. Yem fabrikalarımız, balık işleme ve paketleme tesislerimiz olmak üzere 650 çalışanımız bulunuyor. Yüzde 90 oranında ihracat gerçekleştiriyoruz. Muğla bölgesinde kültür balıkçılığı önemli bir yere sahip. Hastalığa yol açan bakteri, ilk defa bulunmuş olduğu gibi bir algı oluştu. 'Yalancı pasteurellosis' bakterisi olarak bilinen aeromonas veronii bakterisinin tespiti yıllar önce yapılmış ve birçok uluslararası dergide defalarca yayınlanmıştır. Aeromonas veronii bakterisi gram negatif bir bakteri olup antibiyogram sonuçlarına göre birçok antibiyotik ile tedavisi mümkün olan bir bakteridir" dedi.

'YETİŞTİRİCİLİK BALIKLARI GÜVENLE TÜKETİLEBİLİR'Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bakteri gerek yetiştiricilik gerekse doğa balıklarının da bağırsak florasında bulunmakta olup, bakteri için uygun ortam (bağışıklık sisteminin zayıfladığı zamanlar, mevsim geçişleri gibi) oluştuğu zaman hastalık ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalık balıklarda tüm Akdeniz Bölgesinde ve farklı kıtalarda görülmektedir. Bakteri yeni çıkmış, olağan dışıymış gibi anlatılmış ve kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir. Balıklarda yaşanan diğer hastalıklarda olduğu gibi bu hastalık için de aşı çalışmaları yapılmış olup, şu an ruhsat aşaması tamamlanmak üzeredir. Levrek balıklarının halk sağlığı açısından tüketiminde herhangi bir risk bulunmuyor. Yetiştiricilik balıkları güvenle tüketilebilir."


Aydın Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı: Levrek tüketiminde risk yok
Aydın Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı: Levrek tüketiminde risk yok
Aydın Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı: Levrek tüketiminde risk yok
Aydın Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı: Levrek tüketiminde risk yok
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Ahmet Tolga, Muğla, Aydın, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı: Levrek tüketiminde risk yok - Son Dakika


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