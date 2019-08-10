AYDIN SULAMA KANALINA DÜŞEN İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, alkol şişesini kanala atarken, ayağı kayıp düşen su tesisatçısı Salih Arıkan (27) ile onu kurtarmak için suya atlayan ustası Zafer Bartın (40) kayboldu.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, alkol şişesini kanala atarken, ayağı kayıp düşen su tesisatçısı Salih Arıkan (27) ile onu kurtarmak için suya atlayan ustası Zafer Bartın (40) kayboldu. Arıkan'ın cesedine gece ulaşılırken, Zafer Bartın'ın cesedi öğle saatlerinde bulundu.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında kırsal Turanlar Mahallesi DSİ Sulama kanalında meydana geldi. Su tesisatçısı Salih Arıkan, yanında çalıştığı Zafer Bartın ile birlikte alkol alırken, alkol şişesini kanala atmak istedi. Bu sırada ayağı kayan Salih Arıkan, kanala düştü. Arıkan'ın suda sürüklendiği gören Zafer Bartın da onu kurtarmak için peşinden kanala atladı. Ancak Arıkan ve Bartın, suda kayboldu. Bu sırada olay yerinde olan Arıkan'ın annesi Müşerref Arıkan, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DSİ tarafından suyun debisi düşürüldü. Yapılan aramalarda, Salih Arıkan'ın cansız bedeni bulundu. Zafer Bartın'ın cesedinin bulunması Marmaris'ten gelen Su Altı Dalgıç Polis ekibi yoğun çaba gösterdi.

re ara veren dalgıçlar saat 11;00 sıralarından olayın yaşandığı yerden arama çalışmalarına başladı.

BATAKLIKTA BULUNDU

Dalgıçlar, bugün öğle saatlerinde Zafer Bartın'ın cesedini kanalın 2 kilometre ilerisinde bataklık alandı buldu. Bataklığa saplanmış halde bulunan

Zafer Bartın'ın cesedi, uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Olay anında boğularak ölen iki kişinin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bartın'ın cesedi de Arıkan gibi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Sulama kanalında kaybolan iki kişinin cesetlerine ulaşıldı

Ünlü DJ, evine girip kendini tatmin eden apartman görevlisini güvenlik kamerasından gördü

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK yorumu: Bir küçük taktik hata

İYİ Parti'de bir "Bahçeli" istifası daha: Evime dönüyorum