Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup'ta ilk devreyi Didimspor lider tamamladı

Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup'ta ilk yarının son haftasına girilirken, son haftayı bay takım olarak geçirecek olan Didimspor, ilk yarıyı lider olarak tamamladı.



Aydın Süper amatör ligi 1. grup ekiplerinden Didimspor sezonun ilk yarısını fırtına gibi kapattı. Grupta oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı siyahlı ekip, grubun son haftasını bay takım olarak girmesine rağmen ilk yarıyı namağlup lider olarak tamamladı. 8 maçta 22 gol atıp 5 gol yiyen lider Didimspor, topladığı 22 puanla en yakın rakibi Kuşadasıspor'u 4 puan önünde girdi. Son haftayı bay takım olarak geçirecek olan sarı siyahlı ekip son maçını da kazanarak devre arasına 3 puanla girdi.



Didimspor Kulüp Başkanı Deniz Polat "Bizim sezon başı planladığımız yerde ligin ilk yarısını bitirdik. Bir Germencik kazası oldu, beklenmedik bir kayıptı. Takımda 2-3 hafta bir yorgunluk vardı ve bir beraberlik aldık. Şu an planlanmış bir yerdeyiz. İlk yarıda beklediğimiz yerde bitirdik. Sonuç beklediğimiz gibi oldu. 4 deplasman ve 3 iç saha maçı oynadık. Ligin ikinci yarısında 5 maç içeride 3 maç dışarıda olacak. Fikstür anlamında ikinci devre daha iyi olacağız. Devre arasında 2-3 yere nokta transfer yapacağız. Bu lige domine edecek takım kurduk ve sonuçta ortada; hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz."dedi. - AYDIN