Son Dakika Haberleri: Aydın Süper amatörde Didimspor liderliği bırakmadı
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Aydın Süper amatörde Didimspor liderliği bırakmadı

7 saat önce

Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup ekiplerinden Didimspor, deplasmanda Koçarlı Belediyespor'u 1-2 mağlup ederek liderliği bırakmadı.

Aydın Süper amatörde Didimspor liderliği bırakmadı, System.String[]

Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup ekiplerinden Didimspor, deplasmanda Koçarlı Belediyespor'u 1-2 mağlup ederek liderliği bırakmadı.


Aydın Süper Amatör lig 1. grup 3. hafta karşılaşmasında Didimspor, deplasmanda Koçarlı Belediyespor'a konuk oldu. Koçarlı Vali Şenol Engin Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 22. dakikada Kemal'in attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı ev sahibi ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.


Maçın ikinci yarısında oyuna hakim olan Didimspor ikinci yarıda golcü Mesut'un attığı goller 1-2 öne geçti. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didimspor, Koçarlı Belediyespor deplasmanında 3 puanla dönerek liderliğini sürdürdü. - AYDIN

Şenol Engin, Koçarlı, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
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