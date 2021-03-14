Aydın Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramını kutladı - Son Dakika

Aydın Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından basın açıklamasında bulundu.

Aydın Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında korona virüs önlemleri gözetilerek ilk olarak Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunum töreninin ardından Aydın Tabip Odası hizmet binası önünde basın açıklamasında bulunuldu.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, burada yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına karşılık, salgının başlangıcından itibaren 150 binden fazla sağlık çalışanı hastalanmış ve 387'si vefat etmiştir. Yitirdiğimiz 385 sağlık emekçisi ile dünyadaki en yüksek kayıp rakamlarına ulaşmış durumdayız. Başta kaybettiğimiz oda başkanımız Dr. Esat Ülkü olmak üzere hepsini saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Şu anda acil kullanım onayları ile farklı ülkelerden onay alan 12 adet aşı bulunmaktadır. Ülkemizde bu aşılardan şu ana kadar bir tek ölü virüs aşısı olan CoronaVac uygulanmaktadır. Bugün itibari ile toplamda 10 milyon 413 bin 979 doz aşı uygulanmıştır. Her iki dozu tamamlanan alan kişi sayısı 2 milyon 638 bin 556'dır. Sağlık Bakanlığı bu aşı ile ilgili 100 milyon dozluk bir anlaşma yapıldığını belirtmektedir. Bir mRNA aşısı olan Comirnaty ile ilgili de 5 milyon dozluk bir anlaşma yapıldığı söylenmiştir. Ülkemizde yerli aşı ile ilgili klinik araştırma süreçleri devam etmektedir. Aşılama çalışmalarının daha ciddi, daha hızlı, şeffaf, eşit, etik ilkeler ışığında, adil koşullarda yapılması esas olmalıdır" dedi

Başkan Çıbık, yaptığı basın açıklamasında ayrıca, Kovid-19'un meslek hastalığı olarak sayılması, sağlık örgütlenmesinin sağlanması, Sağlıkta Şiddet Yasası'nın çıkarılması, ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesi taleplerini de yineledi. - AYDIN