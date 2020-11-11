Aydın Tabip Odası Başkanı Çıbık; "Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmeli" - Son Dakika

Aydın Tabip Odası Başkanı Çıbık; "Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmeli"

11.11.2020 17:21
Aydın Tabip Odası Başkanı Çıbık;

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, Korona virüsün (Covid-19) meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, Korona virüsün (Covid-19) meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Çıbık, "Şu ana kadar 66'sı hekim olmak üzere en az 152 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi" dedi.

Resmi olarak ilk Covid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden bugüne, Covid-19 pandemisi ülkemizin öncelikli gündemi haline geldiğini kaydeden Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, "Hekimler ve sağlık çalışanları olarak yurttaşlarımızın Covid-19 salgınını en az etki ve en az can kaybı ile geçirmesi için canla başla çalışmaktayız. Covid-19 hastalığında mesleki maruziyet açısından, sağlık çalışanları en riskli gruptur. Toplumun diğer kesimlerine göre sağlık çalışanları pandemiden kat be kat daha fazla etkileniyor. Pandemi sürecinde daha da yoğun emek gerektiren sağlık hizmeti sunarken, şu ana kadar 66'sı hekim olmak üzere en az 152 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi" dedi.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Covid-19 nedeniyle en büyük risk altında olan kesim olduğunu ifade eden Başkan Çıbık, "Ülkemizde, meslek hastalığı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda; " mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı" ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda da " sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir." şeklinde tanımlanmaktadır. Sağlık alanında hastane, aile sağlığı birimi, işyeri hekimliği birimi, laboratuvar ve benzeri yerlerdeki çalışanlar, entübasyon, aspirasyon ve benzeri gibi ancak riskli bir iş yaptıklarında ya da maskesiz olarak 15 dakikadan fazla süre temas gibi riskli bir durumla karşılaştıklarında Covid-19 açısından yüksek riskli sayılmaktadır. Oysa sağlık çalışanları, ister hasta naklinde, ister birinci basamakta filyasyon çalışmalarında, ister aile hekimliği merkezlerinde hasta muayene ederken, ister hastanede hasta karşılama ve triaj yani ayırma alanlarında, ister test için sürüntü alma, ister laboratuvar analiz süreçlerinde, isterse salgın döneminde verilen eğitimlerde, fabrikalarda işçilerin peryodik muayenelerini gerçekleştirirken olsun; her an virüs ile enfekte olma riski belirgin şekilde artan en önemli risk grubudur. Bu koşullar altında Covid-19'a yakalanmış olan sağlık çalışanları doğrudan meslek hastalığına yakalanmış sayılmalı ve meslek hastalığı için tazminat talep edebilir duruma geçmelidir. Olağan koşullarda meslek hastalığına başvuru sürecinde işletilecek olan süreçler sağlık çalışanları açısından kolaylaştırılmalı; pandemi sürecinde 'doğrudan kabul edilme' yönünde bir işleyiş uygulanmalıdır. Çünkü Covid-19 ile enfekte olmuş kişi sayısının bu kadar yüksek olduğu koşullarda mesleği, gerçekleştirdiği işi gereği yakın temasta dolayısıyla, yüksek risk altında olan sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanması çevresel/toplumsal etmenlerden değil, doğrudan çalışma ortamlarından kaynaklanmaktadır" diye konuştu.

Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini kaydeden Çıbık, "Mevzuatımızda da yer aldığı gibi, sağlık çalışanlarında görülen Covid-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kaydedilme ve kabul edilmesi, tüm sağlık giderlerinin yüzde 100 karşılanması, hiçbir katkı payının alınmaması ve geçici ya da kalıcı iş göremezlik durumunda tazminata hak kazanmak, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi demektir. Vefat durumunda, hak sahiplerine gelir bağlanması da bu koşullarda mümkün olacaktır. Covid-19 ya da şüpheli Covid-19 tanısı alan ve buna göre tedavi gören sağlık çalışanlarının hastalığının meslek hastalığı olarak kabulü hekimler ve sağlık çalışanları için bir haktır. Bunun herhangi bir tereddüde yer vermeden uygulanması, istemesek de hastalık görüldüğünde gerçekleştireceğimiz bildirim ve bu sürecin takibiyle çok yakından ilişkilidir. Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi, tükenmişlik yaşayan sağlık çalışanları için vazgeçilmez bir taleptir. Başta kaybettiğimiz meslektaşlarımız olmak üzere Covid-19'un tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Aydın Tabip Odası Başkanı Çıbık; Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmeli

Koronavirüs, Adalet, Aydın, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Tabip Odası Başkanı Çıbık; 'Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmeli' - Son Dakika


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