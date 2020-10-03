Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü Korona virüse yakalandı - Son Dakika

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü Korona virüse yakalandı. Ülkü, hastanede tedavi altına alındı.
Aydın Tabip Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Aydın Tabip Odası Başkanımız Dr. Esat Ülkü'nün Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Kendisinin genel durumu iyidir. Nazilli Devlet Hastanesi'nde gözetim altındadır. Saygı ve selamlarını iletmektedir. Kendisine acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:27 - Kaynak: İHA
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