Aydın Tabip Odası, İl Sağlık Müdürü Açıkgöz ile görüştü - Son Dakika

Aydın Tabip Odası, İl Sağlık Müdürü Açıkgöz ile görüştü

04.12.2020 15:53
Aydın Tabip Odası, İl Sağlık Müdürü Açıkgöz ile görüştü, System.String[]

Aydın Tabip Odası yönetim kurulu, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ile yapılan görüşmede Aydın'daki Kovid-19 salgını hakkında yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Aydın Tabip Odası yönetim kurulu, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ile yapılan görüşmede Aydın'daki Kovid-19 salgını hakkında yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Aydın Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, " Kovid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve dolayısıyla ilimizde de artan bir ivme ile devam etmektedir. Kovid + hasta sayısıyla beraber, testi pozitif çıkan veya temaslı sağlık çalışanlarının da sayısı artmaktadır. Aydın'da sadece 30 Kasım 2020 itibariyle pek çok (400 e yakın) doktor, eczacı, diş hekimi, veteriner hekim, sağlık memuru, ebe, hemşire, teknisyen, temizlik personeli enfekte olmuştur. Sağlık personeli artık neredeyse kendisi bulaş kaynağı haline gelmiştir. Yoğun bakımlarımız yüzde 70 doluluk oranına ulaşmış olup, Aydın'da kasım ayında bulaşıcı hastalıktan ölen kişi sayısı ekim ayına göre rekor seviyede artış göstermiştir. Eğer salgının hızı kesilmezse korkarız ki sağlık sistemi tıkanacak, ölüm sayıları artacaktır. Salgının hızını iki şey azaltabilir; biri aşı, diğeri de bulaş zincirini kırmak. Bulaş zincirini kırabilmek için en az iki haftalık tam kapanmanın uygun olacağı kanaatindeyiz. Bu nedenlerden dolayı, Aydın Tabip Odası olarak, Aydın İl Sağlık Müdüründen randevu talep ettik ve 1 Aralık 2020 tarihinde bir araya geldik. Sahadan gelen sorular ve taleplerimizi ilettik. Taleplerimiz, aşılanmada sağlık personeline öncelik tanınması, kronik hastalığı olan ve hamile olan sağlık personelinin çalışma şartlarının düzenlenmesi, esnek mesainin uygulanabilirliği, karantina raporlarının düzenlenmesinin gerekliliği çünkü, bu raporların aile hekimlerinin iş yükünü fazlasıyla arttırarak, neredeyse başka sağlık hizmeti veremeyecek duruma getirmesinin ve aksamaların ortaya çıkmasının önüne geçilmesi gerekliliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarına Tabip odamızın da katılması talebimizi, vaka sayılarını da içeren sağlıklı verilerin paylaşılmasını, durum bu boyuttayken, kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması şeklindeydi.1 Aralıkta yapılan toplantı sonucu İl Sağlık Müdürünün ilettikleri şu şekilde özetlenebilir. Grip aşısı, isteyen tüm sağlık personeline öncelikli olarak yapılacaktır. Kronik hastalığı bulunan sağlık çalışanları, yönetmeliğe uygun çalıştırılmaktadır; Anlık çıkan sorunlar yerelde çözülmektedir. Sağlık personeli için esnek mesai maalesef uygulanamamaktadır. Vaka sayıları Sağlık Bakanlığımızın tarafından açıklanmaktadır. Karantina raporlarının filyasyon ekiplerince düzenlenmesi, filyasyon ekiplerinin sayılarının yetersiz olması ve iş yüklerinin fazla olması nedeniyle mümkün olamamaktadır. Hastanelerimize 50 yatak kapasiteli yoğun bakım desteği yapılmıştır.Test merkezlerinin arttırılması, lojistik olarak şu an için mümkün değildir. Sürecin başında bazı sorunlar yaşansa da, kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşanmamakta, Devlet Malzeme Ofisi tarafından temin edilip ilimize gönderilmektedir. İl Hıfzısıhha Kurullarının toplanması valimizin yetkisindedir. Kimlerin toplantıya katılacağı valilikçe belirlenmektedir. Aydın Tabip Odası olarak, pandemi sürecinin yönetiminde, elimizden gelen her türlü destek ve katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu belirterek toplantımızı sonlandırdık" denildi. - AYDIN

Aydın Tabip Odası, İl Sağlık Müdürü Açıkgöz ile görüştü

İl Sağlık Müdürü, Osman Açıkgöz, Kasım, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Tabip Odası, İl Sağlık Müdürü Açıkgöz ile görüştü - Son Dakika


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