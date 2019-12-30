Aydın Tabip Odası, İzmir'deki çifte cinayeti kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Tabip Odası, İzmir'deki çifte cinayeti kınadı - Son Dakika

Aydın Tabip Odası, İzmir'deki çifte cinayeti kınadı

6 saat önce

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu, İzmir'in Torbalı ilçesinde İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Aydın Tabip Odası, İzmir'deki çifte cinayeti kınadı, System.String[]

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu, İzmir'in Torbalı ilçesinde İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.


Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada; "İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal 29 Aralık 2019'da akşam saatlerinde evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetti. Hırsızlık ve gasp amaçlı olduğu düşünülen saldırıda Dr. Vildan Park ve Dr. Harun Gülcemal de yaralandı. Sağlık ortamında yaşadığımız şiddetin dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan şiddet ikliminden bağımsız olmadığını her zaman ifade ettik. Her yıl sağlık kurumlarında ölümlü- ölümsüz yüzlerce şiddet olayı ile karşı karşıya kalan hekimler olarak; sağlık kurumlarında bizlere yönelen şiddetin, sadece sağlık ortamında değil hayatın her alanında herkese olduğu gibi biz hekimlere de artarak yönelebileceğinin her zaman farkında olduk. Kadına yönelen şiddetin, doğaya, hayvana, iklime gösterilen hürmetsizliğin bu zihniyeti beslediğini ifade ettik. Şiddeti oluşturanların cezasız kalması, şiddeti ortadan kaldıracak eğitim ve sosyal politikaların yokluğu gasp hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarını da sürekli arttırmakta ve ölümcül sonuçlara yol açmaktadır.


Bugün İzmir-Torbalı'da yaşanan, ilçe sağlık müdürü Dr. Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in ölümü hepimizi yasa boğmuş, üzmüş ve öfkemizi arttırmıştır.


Tüm hekim ve sağlık çalışanlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa diliyor, 2020 yılına gireceğimiz bu günlerde geleceğe dair umudumuzu tüm bu olumsuzluklara rağmen diri tutuyoruz. Olayın faillerinin hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını ve başta sağlık ortamı olmak üzere ülkemizin her yerinde ve her alanında şiddetsiz bir ülke ortamı oluşturma görevi olan tüm yetkilileri sorumluluğa davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Torbalı Devlet Hastanesi, Torbalı, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:34 Kaynak: İHA
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