Aydın Tabip Odası Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden sağlıkçıları andı - Son Dakika

Aydın Tabip Odası Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden sağlıkçıları andı

01.04.2021 14:05
Aydın Tabip Odası Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden sağlıkçıları andı, System.String[]

Aydın Tabip Odası yönetimi Korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için anma töreni düzenledi.

Aydın Tabip Odası yönetimi Korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için anma töreni düzenledi.

Aydın Tabip Odası'nda düzenlenen törende doktorlar Covid-19 dolayısıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından açıklamalarda bulunan Aydın Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Hümeyra Durdu, "Güzel günleri görebilme umuduyla var gücümüzle çalıştığımız pandemi sürecinin bir yılını geride bıraktık. Mesleğimizin getirdiği sorumluluk ve yaşanabilir bir dünya umuduyla canla başla çalışırken değerli meslektaşlarımızı kaybettik ve sonsuzluğa uğurladık. Bu süreçte 140 binin üzerinde sağlık çalışanı hasta olurken, 391 sağlık çalışanını da kaybettik. Daha fazla hastalanmamak, ölmemek için sesimizi daha da yükseltmeye, yitirdiğimiz meslektaşlarımız için Covid-19'un meslek hastalığı sayılması adına mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Her 1 Nisan'da sağlıkçılar anılacak

Türk Tabipler Birliği (TBB) 72. Kongresi'nde alınan bir karar ile her 1 Nisan'ın 'Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarını anma günü' olarak belirlediklerini ifade eden Genel Sekreter Durdu, "Meslek hayatları boyunca gösterdikleri özverinin kat be katını pandemi döneminde gösteren, pandemiyle mücadele eden tüm hekim ve sağlık çalışanları için bir simge haline gelen, Covid-19 salgınında aktif hekimlik yaparken, hastalığa yakalanan ve tedavi sonrası yaşamını yitiren değerli hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu kaybettiğimiz 1 Nisan gününü TTB 72. Kongresi'nde aldığımız karar ile 'Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarını anma günü' olarak belirlemiştik. Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını asla unutmayacağız. Onları toprağa değil sonsuzluğa uğurladığımızı her 1 Nisan'da belirtmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Anma törenine Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri ve Mezarlıklar Müdürü Eralp Atay, Aydın Tabip Odası yönetim kurulu yönetim kurulu üyeleri ve doktorlar katıldı. - AYDIN

Aydın Tabip Odası Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden sağlıkçıları andı
Aydın Tabip Odası Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden sağlıkçıları andı
Aydın Tabip Odası Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden sağlıkçıları andı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Tabip Odası Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden sağlıkçıları andı - Son Dakika


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