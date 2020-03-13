Aydın Tabip Odası koronavirüse karşı alınacak önlemleri paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın Tabip Odası koronavirüse karşı alınacak önlemleri paylaştı - Son Dakika Spor

Aydın Tabip Odası koronavirüse karşı alınacak önlemleri paylaştı

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmak için yapılan önerilerin yeni koronavirüs hastalığı için de geçerli olduğunu belirtti.

Aydın Tabip Odası koronavirüse karşı alınacak önlemleri paylaştı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmak için yapılan önerilerin yeni koronavirüs hastalığı için de geçerli olduğunu belirtti.


Hasta insanlarla temastan kaçınılması ve mümkün ise en az 1 metre uzakta bulunulması gerektiğini belirten Dr. Hakan Karagözlü, "Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. Eller, en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı sonrasında kurulanmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanılmalıdır. Elde görünür bir kirlenme olmadığı sürece el antiseptikleri, el yıkama kadar etkilidir. Ancak elde görünür bir kirlenme olduğunda ellerin mutlaka yıkanması gerekir. Sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur.


Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması gereklidir.Hasta kişilerin mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa tıbbi maske kullanması önerilmektedir. Maskeyi çıkarıldığında hemen çöpe atılmalı ve eller yıkanmalı veya antiseptikle temizlenmelidir" dedi.


"Hasta olmayan kişilerin maske kullanmasına normalde gerek yoktur" diyen Karagözlü, şu uyarılarda bulundu:


"Sadece yeni koronavirüs hastalığını geçirenlerle temas edenlerin (sağlık çalışanları, hasta ile aynı evde yaşayanlar) maske takması gerekmektedir. Bu durumlarda kullanılacak maskelerin cerrahi/basit/tıbbi maske olması yeterlidir. N95 veya FFP2 türü maskeler sağlık çalışanları tarafından sadece özel koşullarda (hastanın solunum cihazına bağlanması gerektiğinde..vb) kullanılmalıdır. Eldiven, sadece sağlık çalışanları tarafından hastanın bakımı ve muayenesi sırasında kullanılır. Sağlık çalışanları dışındaki kişiler eldiven kullanmamalıdır. Bunun en önemli nedeni, eldivenlerin uygun şekilde kullanılmadığı durumda hastalığın daha çok yayılmasına neden olmasıdır.


Eldivenlerin uygun kullanımı, sağlık çalışanlarına verilen eğitimlerle sağlanmaktadır. Sağlık çalışanları dışındaki kişilerin eldiven kullanması uygun değildir. Eller, hastalığın bulaşmasında çok önemlidir ve bulaşı azaltmanın yolu ellerin su ve sabun ile yıkanmasıdır. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanılmalıdır" - AYDIN

Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:15 Kaynak: İHA
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