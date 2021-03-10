Aydın Tabip Odası Merhum Başkanı Esat Ülkü fotoğrafları ile anıldı - Son Dakika

Aydın Tabip Odası Merhum Başkanı Esat Ülkü fotoğrafları ile anıldı

10.03.2021 11:45
Aydın Tabip Odası Merhum Başkanı Esat Ülkü fotoğrafları ile anıldı, System.String[]

Aydın Tabip Odası Başkanlığı yaparken yakalandığı Korona virüse yenilerek hayatını kaybeden aynı zamanda fotoğraf sanatçısı Dr. Esat Ülkü, fotoğraflarından oluşan sergi ile anıldı.

Aydın Tabip Odası Başkanlığı yaparken yakalandığı Korona virüse yenilerek hayatını kaybeden aynı zamanda fotoğraf sanatçısı Dr. Esat Ülkü, fotoğraflarından oluşan sergi ile anıldı.

Aydın Tabip Odası önceki Başkanı Dr. Esat Ülkü geçtiğimiz yıl Ekim ayında yakalandığı Korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri dolayısıyla hekimliğinin yanı sıra fotoğraf sanatçısı olan Esat Ülkü'nün fotoğraflarından oluşan sergi açıldı. Forum Aydın AVM'de düzenlenen sergi açılışına Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, yönetim kurulu üyeleri, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Ülkü'nün eşi ve kızı ile doktorlar katıldı. Sergi açılışında konuşan Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, "Aydın Tabip Odası başkanlığı görevini sürdürürken Dr. Esat Ülkü'yü Ekim ayında maalesef kaybettik. Kendisi aynı zamanda şu ana kadar Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden tek tabip odası başkanı. Bu seneki sergimizi fotoğraf aşığı olan Ülkü'ye ithaf etme kararı aldık. Kendisinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergimizi büyük bir onur ile açıyoruz" dedi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, "Esat hocamızın aramızda olmasını, buradaki fotoğraflara olan hayranlığımızı kendisine aktarabilmeyi isterdim. 'Tıp fakültesinden her şey çıkar, arada bir de hekim çıkar' derler. Fotoğrafları görünce ne kadar çok yönlü olduğumuzu bir kez daha anladım. Evrensel hekimlik değerlerinden yana olan insanın gözü başka. O göz insanı görüyor, doğayı görüyor ve emeği görüyor. Aydın Tabip Odası'nın bu anlamlı etkinliği hepimiz için çok değerli. Esat Ülkü'nün anısını her zaman yaşatacağız" diye konuştu. Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ayrıca Kovid-19 aşı çalışmalarına da değinerek aşılamanın süratli bir şekilde devam etmesini ve herkesin aşı olmasını tavsiye etti.

Merhum Esat Ülkü'nün kızı Müge Bozkurt serginin kendisini çok duygulandırdığını ifade ederek, "Babam Aydın Tabip Odası'nda çok keyif alarak çalıştı. Fotoğraf çekmeyi de çok keyifle yapardı. Bu sergi ikisinin birleşimi oldu. Sağlığında bu fotoğraf sergisini görseydi herhalde zevkten dört köşe olurdu. Bu sergi bizi çok duygulandırdı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesilerek, Ülkü'nün fotoğraflarından oluşan sergi fotoğraf severlerin beğenisine açıldı.

Törene; Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, konsey 2. Başkanı Doç. Dr. İhsan Ökten, Aydın Tabip Odası Başkanı Adalet Çıbık, İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, davetliler ve Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. - AYDIN

Aydın Tabip Odası Merhum Başkanı Esat Ülkü fotoğrafları ile anıldı
Aydın Tabip Odası Merhum Başkanı Esat Ülkü fotoğrafları ile anıldı
Aydın Tabip Odası Merhum Başkanı Esat Ülkü fotoğrafları ile anıldı
Aydın Tabip Odası Merhum Başkanı Esat Ülkü fotoğrafları ile anıldı
Aydın Tabip Odası Merhum Başkanı Esat Ülkü fotoğrafları ile anıldı
Aydın Tabip Odası Merhum Başkanı Esat Ülkü fotoğrafları ile anıldı
Aydın Tabip Odası Merhum Başkanı Esat Ülkü fotoğrafları ile anıldı

Şebnem Korur Fincancı, Koronavirüs, Aydın, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Tabip Odası Merhum Başkanı Esat Ülkü fotoğrafları ile anıldı - Son Dakika


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