Aydın Tabip Odası'ndan 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği' açıklaması - Son Dakika

Aydın Tabip Odası 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği' hakkında basın açıklaması düzenledi. Aydın Tabip Odası Başkanı Adalet Çıbık, "Sahada, özellikle pandemi koşullarında işin yükünü sırtlayan aile hekimliği çalışanları, emeklerinin karşılığı olarak bir iyileştirme beklerken tam tersi ile karşılaştılar" dedi.

Aydın Tabip Odası 30 Haziran günü Resmi Gazete'de yayımlanan 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin beklentilerini karşılamadığını belirterek yaptıkları basın açıklaması ile taleplerini iletti. Aile hekimliği sisteminde bugüne kadar yapılan değişikliklerin hiç birinin ne toplum sağlının öncelediği, ne de çalışanlarının memnuniyetinin önemsenmediğini iddia eden Aydın Tabip Odası, pandemi dönemindeki başarı hikayesinin sağlık emekçilerinin çabası olduğunu ifade etti.

Aydın Tabip Odası Başkanı Adalet Çıbık, yaptığı açıklamada, taleplerini de dile getirerek, "Sözleşme dönemlerinde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları söz sahibi olmalıdır. İş güvencesi istiyoruz. Nüfusa ve performansa dayalı sağlık hizmeti yerine, sağlık hizmetinin niteliğini bozmayacak hususlarla ücret kesintisi, performans kaygısı olmadan sağlık hizmeti vermek istiyoruz. ASM ve TSM'lerdeki görev tanımı belirsizliğinden kaynaklanan sıkıntılar giderilmeli, iş yükünün azaltılması ve çalışan sayısının artırılması, ayrıca kadrolu istihdamı yaratılmalıdır. Kadrolu ikinci bir AÇS istihdamı her birim için planlanmalıdır. Kamu dışı ve taşeron çalışanlar kadroya alınmalıdır, aile sağlığı merkezlerine yeterli istihdam yaratılması sağlanmalıdır. ASM cari giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmalıdır. Yeni yapılacak ASM'lerin bakanlıkça yapılması kararlılığı sağlanmalıdır. Artan cari giderlerini karşılayacak oranda gider ödeneği talep ediyor, cari gider ödeneklerinin yüzde 50 arttırılmasını talep ediyoruz. ASM de çalışan emekçilerin senelik, hastalık ve Sendika izinlerinin kullanımında izni kullanan kişinin kendi yerine birini bulma şartı kaldırılmalı ve hiçbir ücret kesintisi yapılmamalıdır. Mobil hizmetlerin nitelikli sunulması için araç, gereç ve uygun mekan tahsis edilmeli, binaların fiziki yetersizlikleri Bakanlık tarafından giderilmeli, çalışanlar İçin dinlenme alanları sağlanmalıdır, kısacası sağlıklı iş ortamları istiyoruz. Aile hekimlerine eş ve çocuk yardımı yapılmalıdır. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışan kadın emekçilerinin gebelik ve emzirme izinleri 4/B ve diğer kadrolarda yer alanlar için 4/A'ya tabi sağlık emekçileri için yapılan düzenlemeye eşitlenmelidir. Deprem, sel gibi doğal afet ve pandemilerde sağlık çalışanlarının emeğine sahip çıkılmasını istiyoruz. Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi işitecek Sağlık Bakanlığı istiyoruz. Hem toplum sağlını, hem sağlık çalışanını gözeten sağlık politikalarının geliştirilmesini istiyoruz. Çıkarılan aile hekimliği uygulama ve ücret yönetmeliğinin uygulamasının hemen durdurulmasını, yönetmeliğin geri çekilerek STK'larla ortak çalışma ile aile hekimliğini geliştirecek yeni bir yönetmelik istiyoruz. Aile hekimliği çalışanlarının hak edişlerinden yüzde 10 kesinti değil hak edişlerimizi yüzde 50 iyileştirme istiyoruz. Covid salgınında canla başla çalışan tüm sağlık çalışanları gibi, aile hekimliği çalışanlarına da 15 aydır verilmeyen şartsız ek ödeme hakkının verilmesini istiyoruz. Dünya standartlarındaki 1000-1500 arası ortalama nüfuslarla etkin, verimli, hasta ve çalışan memnuniyetini ortak esas alan, hizmet alanında da yasal sorumlulukların kişilere de yüklendiği bir aile hekimliği sisteminin inşası için gerekli uygulanabilir aile hekimliği mevzuatı istiyoruz" dedi. - AYDIN