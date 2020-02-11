Aydın taksicinin, aracını tamircinin üzerine sürme anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın taksicinin, aracını tamircinin üzerine sürme anı kamerada - Son Dakika

Aydın taksicinin, aracını tamircinin üzerine sürme anı kamerada

6 saat önce

Taksicinin, aracını tamircinin üzerine sürme anı kamerada (2)MAĞDUR ÇALIŞAN, O ANLARI ANLATTIAydın'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı oto tamircisine aracıyla çarpıp, kaçan taksi şoförü Devrim A.'nın sinirle yanlarına geldiğini belirten tamirhane çalışanlarından Hüseyin Irmak, DHA muhabirine konuştu.

Aydın taksicinin, aracını tamircinin üzerine sürme anı kamerada, System.String[]

Taksicinin, aracını tamircinin üzerine sürme anı kamerada (2)

MAĞDUR ÇALIŞAN, O ANLARI ANLATTI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı oto tamircisine aracıyla çarpıp, kaçan taksi şoförü Devrim A.'nın sinirle yanlarına geldiğini belirten tamirhane çalışanlarından Hüseyin Irmak, DHA muhabirine konuştu. Irmak, "Bizden, taktığımız parçayı söküp parasını iade etmemizi istedi. Önce bunu kabul etmedik. Sonuçta verdiğimiz bir emek var. Daha sonra olayın büyümemesi için parçayı söküp parayı iade etmeye karar verdik. Ancak bu sırada aramızda başlayan gerginlik bir anda kavgaya dönüşünce kendisini iş yeri sahibi Ender Anğı ve Serkan Gürbüzer ile dışarı çıkarttık. Aracına binip üzerimize sürdü. Şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulduk" dedi.

Öte yandan olayda sağ ayağında kırık oluşan tamirhane sahibi Ender Anğı, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Kuşadası, Aydın, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:24 Kaynak: DHA
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