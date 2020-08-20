Aydın Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tapu Kadastro Müdürlüğünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Efendi Mahallesi'ndeki Tapu Kadastro Müdürlüğüne tapu devri yaptırmak üzere gelen Emrah K. ile Orhan K. ve yakını Fatih K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya, tarafların yakınları da karıştı.

Kavgada bıçakla yaralanan Orhan K. ile Fatih K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Orhan K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.