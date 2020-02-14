Aydın tarihi 'gıdı gıdı' treni öksüz kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın tarihi 'gıdı gıdı' treni öksüz kaldı - Son Dakika

Aydın tarihi 'gıdı gıdı' treni öksüz kaldı

6 saat önce

Tarihi 'Gıdı Gıdı' treni öksüz kaldıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde Sümerbank Basma Fabrikası'na işçi taşıyan 'Gıdı Gıdı' isimli trenin son baş makinisti Necati Vanlıyız (72), hayatını kaybetti.

Tarihi 'Gıdı Gıdı' treni öksüz kaldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Sümerbank Basma Fabrikası'na işçi taşıyan 'Gıdı Gıdı' isimli trenin son baş makinisti Necati Vanlıyız (72), hayatını kaybetti. Vanlıyız için Evranlı Camii'nde Cuma namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi.

Nazilli ilçesinin simgelerinden olan 'Gıdı Gıdı Treni'nin son baş makinisti Necati Vanlıyız, tedavi olduğu Nazilli Devlet Hastanesi'nde prostat kanseri nedeniyle, saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti. 72 yaşında evli ve 2 çocuk babası olan Vanlıyız için Evranlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, İYİ Parti'li Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, mesai arkadaşları, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Vanlıyız'ın ailesi taziyeleri cami önünde kabul etti. Alınan helalliğin ardından Vanlıyız'ın cenazesi camiden Evranlı Mezarlığı'na dualar eşliğinde götürüldü.

Aydın tarihi 'gıdı gıdı' treni öksüz kaldı

Sümerbank, Nazilli, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:38 Kaynak: DHA
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