Aydın Tarım Fuarı'nda Nazillili girişimcilerin ürünleri yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın Tarım Fuarı'nda Nazillili girişimcilerin ürünleri yoğun ilgi gördü - Son Dakika Ekonomi

Aydın Tarım Fuarı'nda Nazillili girişimcilerin ürünleri yoğun ilgi gördü

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'da devam eden tarım fuarında yer alan Nazilli Ticaret Odası standında ürünlerini tanıtma fırsatı bulan kadın girişimciler, kozalak reçeli, incir çekirdeği yağı, incir cipsini katılımcıların beğenisine sundu.

Aydın Tarım Fuarı'nda Nazillili girişimcilerin ürünleri yoğun ilgi gördü, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'da devam eden tarım fuarında yer alan Nazilli Ticaret Odası standında ürünlerini tanıtma fırsatı bulan kadın girişimciler, kozalak reçeli, incir çekirdeği yağı, incir cipsini katılımcıların beğenisine sundu.


Dört gün sürecek olan 8. Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda, Nazilli Ticaret Odası (NTO) girişimcilerinin yer aldığı stant yoğun ilgi gördü. Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen fuar 23-26 Ocak tarihleri arasında Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarım Teknolojileri, Tarımsal Mekanizasyon, Hayvancılık Teknolojileri, Hayvan Sağlığı, Yem, Tohum, Gübre, Fidancılık, Sulama, Gıda ve Gıda Teknolojileri ve Endüstrisi, Traktör gibi firmaların katıldığı fuarda 358 markaya yer verildi.


Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, yaptığı açıklamada; "Aydın Tarım Fuarında açtığımız stanttı kadın girişimcilerimize tahsis ettik. Hem girişimcilerimizin desteklenmesi hem de yerel ürünlerimizin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölgemiz, tarımsal sanayi ile ilgili önemli bir potansiyele sahiptir. Bu tür fuarlar ürünlerimizin tanıtımı ve pazarlanması açısından önem taşımaktadır. Nazilli Ticaret Odası olarak bölgemizin sadece sanayi ve ticarette değil tarım sektöründe de bir numara olması için çalışıyor ve gayret gösteriyoruz. Fuarın gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutluyor, katılımcı firmalara hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi. - AYDIN

Nazilli, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karı koca arasına girmesi ona pahalıya patladı
AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı Sevgilisini yakarak öldüren adamın, olayda kullandığı benzini oğluna aldırdığı ortaya çıktı Bakan Albayrak: TL varlıklara yatırım yapanlar kazandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 16:00:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Tarım Fuarı'nda Nazillili girişimcilerin ürünleri yoğun ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]