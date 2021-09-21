Aydın tarımının sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika

Aydın Ziraat Odaları koordinesinde düzenlenen toplantıda üreticilerin sıkıntı ve talepleri görüşülürken, Aydın tarımı masaya yatırıldı.

Ülkenin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da yaşanan kuraklık sebebiyle üreticiler zor günler geçirirken, Efeler Ziraat Odası koordinesinde düzenlenen toplantıda Aydın tarımı masaya yatırıldı. Toplantıda AK Parti Aydın Milletvekilleri ile bir araya gelen il genelindeki ziraat odalarının başkanları, üreticilerin yaşadığı sıkıntı ve taleplerini aktardı. Kuraklığın getirdiği sıkıntılar başta olmak üzere il genelindeki tarımsal sorunların görüşüldüğü toplantıda konuşan Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu; "Sürekli olarak çiftçilerimizin sorunlarını gerekli makamlara ilettik. Çözülebilen sorunlarımız da oldu, çözülemeyenleri de bugün burada vekillerimize ileteceğiz. Bu toplantımızı oda başkanlarımızın talebi üzerine gerçekleştirdik. Tabi tarımın sorunları dün, bugün var yarın da olacaktır fakat Aydın Ziraat Odaları olarak, tarımla ilgili sorunların biran önce çözülmesini ve bununla ilgili çözüm önerilerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Tabi biz il genelindeki sorunlarımızı bir dosya haline getirdik. Bu tür dosyalarımızı alıp gerek Ankara'ya gittik, gerek Aydın milletvekillerimize ilettik ve çözüm talep ettik. Çözüm önerilerimizi de sunduk aynı zamanda. Bu çözümü de bizzat sahada olan insanlar olarak ortaya koyduk. Bu kapsamda düzenlediğimiz toplantıda da Aydın tarımını masaya yatırmak ve diğer ilçelerimizdeki sorunları da oda başkanlarımız dile getirsinler istedik. Biz bu sorunları söylemezsek maalesef bunlar sorun olarak kalmaya devam ediyor. Mesela bazı sorunlarımız 3-4 senedir devam ediyor. Bu sorunlar devam ettikçe biz dile getirmeye devam edeceğiz. Sayın bakanımızın da dediği gibi konuların takipçisi ve arkasında olacağız. Biz de sürekli sorunlarımızı hatırlatıyoruz. Vekillerimizden, müdürlerimizden de sorunlarımız ile ilgili çözümlerini bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından toplantı, İlçe Ziraat Odası Başkanları'nın bölgelerindeki tarımsal sorunları ve üreticilerin taleplerini anlatmasıyla devam etti. - AYDIN