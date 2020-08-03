AYDIN Tatilciler kilometrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika

Tatilciler kilometrelerce kuyruk oluşturdu

AYDIN'ın Söke İlçesinde Bodrum ve Didim tarafından Kurban Bayramı tatili sonrasında dönen tatilciler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kurban Bayramının son günü Söke- Milas Karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Bodrum, Milas ve Didim'de tatillerini geçiren vatandaşlar tatilin bitimiyle yollara düştü. Akşam saatlerinde başlayan dönüş yolda kilometrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu. Sürücülerin rahat seyahat etmesi için kavşaklarda trafik polisleri görev yaptı. Yaşanan yoğunluktan dolayı yol zaman zaman tıkandı. Drone ile de havadan trafiğin akışı takip edildi.