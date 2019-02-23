Aydın TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Jeotermal Enerji Çalıştayında Konuştu

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu
, jeotermal enerji çalıştayında konuştu
AYDIN'da yapılan Hukuk ve Çevresel Etkiler Açısından Jeotermal Enerji Çalıştayı'na katılan Türkiye Barolar Birliği
(TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, amacın herşeye karşı çıkmak olmadığını, doğru olanı da desteklemek gerektiğini belirtti. Jeotermallerin en değerli tarım arazilerimizin üzerine yapıldığına dikkat çeken Feyzioğlu, Aydın
Ovası'nın tarım arazilerini ortadan kaldırıp, üstüne jeotermal tesisler kurduğumuzda, biz nerede incir yetiştireceğiz Nerede zeytin yetiştireceğiz Nerede domates yetiştireceğiz Bugün bir domatesin, bir patlıcanın, bir sebze ve bir meyvenin ne kadar değerli olduğunu somut yaşadığımız günlerdir dedi.
Hukuk ve Çevresel Etkiler Açısından Jeotermal Enerji Çalıştayı, Aydın'daki bir otelde yapıldı. TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, CHP
Aydın Milletvekili Bülent Tezcan
, Efeler
Belediye Başkanı Demokrat Partili (DP) Mesut Özakcan
, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Türkiye'nin çeşitli illerinden baro başkanları ve jeotermal santrallerin yoğun olduğu Kızılcaköylü vatandaşlar toplantıya katıldı. Aydın Barosu Başkanı Bozkurt'un açılış konuşmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Özakcan, Çağdaş bir toplum ve çağdaş bir yaşam kentinde en öncelikli sorun, çevrenin korunmasıdır. Avrupa
ülkelerinde bir anket yapılmış. Ekonomik gelişme; kalkınma mı, yoksa çevrenin korunması mı diye sormuşlar. Çevrenin korunması, anket sonucunda hep ilk tercih olmuş dedi.
BÖLGEDE 60 JEOTERMAL SATRALİ FELAKETE YOL AÇABİLİR
Ardından çalıştayı dinleyenlere seslenen Feyzioğlu, Yargı ve dava açmak son çaredir. Bizim daha öncesinde, kamuoyunda doğru bilgilerle farkındalık yaratmamız, bu yaratılan farkındalığı siyaset üzerinde uyarıcı olarak yönlendirmemiz gerekiyor dedi. Kırsal Kızılcaköy Mahallesi'nde yapılan ve yapılacaklarla birlikte 60'ın üzerinde bölgede jeotermal santrali olacağını belirten Feyzioğlu, 60'ı birden çalıştığında, bir büyük katliama elbirliğiyle yol açabilir. Kümülatif çevrede yapılması gereken bir bölgedeyiz. Öyleyse bir bunu önce halkımıza ondan sonra tüm milletvekillerine, siyasi otoriteye anlatmalıyız dedi.
ÇEVRE DAVASINI DOĞRU ANLATMAMIZ LAZIM
Çevre davasını doğru anlatmak gerektiğini söyleyen Feyzioğlu, Sabah
çevreyle uyanıp, akşam çevreyle yatanlardan farklı olarak bir adım geriden meseleye baktığımızda, çevre davasını doğru anlatamadığımız kanaatindeyim. Çünkü buradaki meseleyi; bu mesele başına gelmemiş olan Anadolu'nun bir başka şehrindeki vatandaşımız, 'Bunlar enerjinin her türlüsüne karşı, mağarada mı yaşamak istiyorlar' diyor. Elbette enerjiye ihtiyacımız var. Elbette madeni çıkartmak zorundayız. İyi madencilik uygulamalarına, siyasi sebeplerden dolayı karşı çıkmak doğru değil. Kötü madencilikle halkın düşüncesi hiçe sayan ya da çalışan işçilerini ucuz prosedürlerle çalıştırarak canları üstünden karlarını arttıranları önlemeyi hedeflenmeliyiz. Bu ülkenin madenini iyi, doğru, halka yarar şekilde çıkartacak olanları korumalı, diğerlerini ise yerin dibine hep birlikte geçirmeliyiz dedi. Amacın her şeye karşı çıkmak olmadığını, doğru olanı desteklemek gerektiğini de söyleyen, ancak tarımın önemini vurgulayan Feyzioğlu, Jeotermaller en değerli tarım arazilerimizin üzerine yapılıyor. Aydın ovasının tarım arazilerini ortadan kaldırıp, üstüne jeotermel tesisler kurduğumuzda biz nerede incir yetiştireceğiz Nerede zeytin yetiştireceğiz Nerede domates yetiştireceğiz Bugün bir domatesin, bir patlıcanın, bir sebze ve bir meyvenin ne kadar değerli olduğunu somut yaşadığımız günlerdir dedi.