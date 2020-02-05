Aydın terör şehidine bayrak ayıbı, bulundu yerine dikildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın terör şehidine bayrak ayıbı, bulundu yerine dikildi - Son Dakika

Aydın terör şehidine bayrak ayıbı, bulundu yerine dikildi

6 saat önce

Terör şehidine bayrak ayıbı, bulundu yerine dikildiAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 15 yıl önce terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında ölen Deniz Tutum'un (21) mezarı başındaki Türk bayrağı, direğiyle birlikte söküldü.

Terör şehidine bayrak ayıbı, bulundu yerine dikildi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 15 yıl önce terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında ölen Deniz Tutum'un (21) mezarı başındaki Türk bayrağı, direğiyle birlikte söküldü. Sökülen bayrak ve direği, mezarlığa 200 mesafedeki bir kavşakta bulundu. Bayrak yenilenerek direğiyle birlikte eski yerine konuldu. Deniz Tutum'un babası Şahin Tutum, duruma anlam veremediğini belirterek, sorumlu kimse yakalanmasını istedi.

Terör örgütü PKK'nın 16 Temmuz 2005'te Kuşadası'ndaki bir minibüse düzenlediği bombalı saldırıda, Deniz Tutum yaşamını yitirdi. Sivil şehit Deniz Tutum'un Adalızade Mezarlığı'naki kabrini ise geçen cuma günü, babası Şahin Tutum ziyaret etti. Şahin Tutum, kızının baş ucundaki Türk bayrağı ve direğinin yerinde olmadığını gördü. Baba Tutum, durumu önce mezarlık amirliği yetkililerine, ardından polise bildirdi. Tutum'dan gelen şikayet üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Mezarlık Amirliği görevlileri, yaptıkları araştırma sonrasında, bayrak ve direğini Sabri Mumcu Caddesi üzerindeki bir kavşakta buldu. Bayrak ve direk yenilendikten sonra Deniz Tutum'un mezarının başına tekrar dikildi.

"KİM YAPTIYSA BULUNSUN"

Kızının mezarının başındaki direğin sökülerek Türk bayrağıyla alınmasına anlam veremediğini belirten baba Şahin Tutum, DHA'ya telefonla yaptığı açıklamada başta belediye yetkilileri olmak üzere kendisiyle ilgilenenlere teşekkür ederek, "Kuşadası emniyetinden tek bir isteğim var. O da suçluların bir an önce yakalanması. Yaşadığımız bu üzücü olaydan sonra bizimle yakından ilgilenen Kuşadası Belediyesi yetkililerine ve Meclis Üyesi Özgün Limoncu'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Mezarlık Amirliği Müdürü Gökhan Sövüt ise acılı babanın üzüntüsünü giderdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Aydın terör şehidine bayrak ayıbı, bulundu yerine dikildi

Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız
Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktı Görgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaza anını anlattı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 22:53:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın terör şehidine bayrak ayıbı, bulundu yerine dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]