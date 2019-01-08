Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 12 lira ila 20 liradan satıldı.
Aydın
Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 12 lira ila 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru incir
| 12,00
| 20,00
|Siyah Salamura Zeytin
| 4,00
| 10,00
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 10,00
| 17,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:29 Kaynak: AA
Arkadaşının Evindeki Partiye Katılan Genç Kadın, Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
Üzerinde Ayet ve Allah Yazılı Banyo Paspası Skandalında Geri Adım
Kuşum Aydın 2008'de Evlendiği Karısını Yıllarca Gizledi
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı