Aydın Ticaret Borsası
19 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 10-14,70 liradan satıldı.
Aydın
Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 10-14,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Siyah Salamura Zeytin
| 6,00
| 6,00
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 10,00
| 14,70
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:37 Kaynak: AA
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