Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

19 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 10-14,70 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 10-14,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Siyah Salamura Zeytin 6,00 6,00
Naturel Ham Zeytinyağı 10,00 14,70

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:37 Kaynak: AA

Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi
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